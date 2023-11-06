Зеленский выступил против проведения выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении к нации, что сейчас не время для проведения выборов. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы государства.

«Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», — сказал он.

Как отметил украинский лидер, сейчас выборы в стране «не ко времени». По его словам, «если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве», то на Украине имеются «структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы».

Зеленский также указал, что «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Он считает, что всем в стране следует сосредоточиться на вопросах обороны, и порекомендовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что Зеленский поручил готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года.

Парламентские и президентские выборы на Украине по графику должны состояться в следующем году. Однако, как указывали в Верховной раде, проект бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на выборы. В Киеве не раз отмечали, что против проведения голосования в условиях военного положения. При этом в начале октября Зеленский заявлял, что не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства пройдут после окончания боевых действий.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».