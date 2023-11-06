В ДНР прокомментировали взрыв в квартире помощника Залужного

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал РИА Новости ситуацию с помощником главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Честякова.

По мнению советника главы ДНР, ликвидация офицера является сообщением главнокомандующему от украинского главы Владимира Зеленского. Гагин отметил, что произошедшее не является несчастным случаем.

«Некий привет от Зеленского. Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», — сказал чиновник.

До этого бывший советник экс-главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт, произошедший между Зеленским и главнокомандующим войсками страны Валерием Залужным, перешел в открытую фазу. По словам эксперта, раньше неприязнь Зеленского и Залужного друг к другу была не так заметна обычным гражданам. Однако в последнее время противостояние стало публичным и начало постепенно обостряться.

2 ноября Залужный заявил, что украинский конфликт зашел в тупик.

Ранее стало известно, кто передал взрывное устройство помощнику Залужного.