ЕК будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры о приеме Украины и Молдавии

Еврокомиссия (ЕК) в среду, 8 ноября, даст официальную рекомендацию государствам – членам Евросоюза о начале переговоров с Украиной и Молдавией о приеме этих двух стран в сообщество. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По их информации, переговоры могут начаться в 2024 году, если будут выполнены необходимые условия.

Ранее депутат Европарламента Алин Митуца заявил, что процесс вступления Молдавии в Евросоюз может оказаться достаточно сложным, республика не сможет стать частью ЕС без Украины.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что присоединение Украины к Евросоюзу станет возможным, если обе стороны сделают «свою домашнюю работу».

Он также отметил, что Украина и другие государства, которые планируют вступить в ЕС, должны проводить реформы, бороться с коррупцией и выполнять юридические требования.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.