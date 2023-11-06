Президент Польши анонсировал внесение кандидатуры Моравецкого на пост премьера

Польский президент Анджей Дуда сообщил о планах внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост председателя правительства страны. О своем решении глава республики рассказал в ходе телеобращения к нации, передает РИА Новости.

Он отметил, что спокойно проанализировал текущую ситуацию в государстве и провел консультации со специалистами. Только после этого Дуда решил доверить Моравецкому формирование нового кабинета министров.

«Этим самым я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства», — отметил президент.

15 октября в Польше прошли парламентские выборы, по итогам которых правящая партия «Право и справедливость» получила 35,38% голосов. При этом оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» набрали 30,7%, 14,4% и 8,61% голосов соответственно.

В результате оппозиционные политические объединения получили большинство в парламенте. Это дало им возможность претендовать на участие в формировании кабинета министров республики.

Позже польский лидер Анджей Дуда сообщил о планах обсудить кандидатуру на должность главы правительства с представителями всех партий, представленных в парламенте. 19 октября партия «Гражданская платформа» объявила, что намерена выдвинуть на должность премьер-министра своего лидера Дональда Туска.

Ранее опрос показал, что более 50% польских граждан не одобряют кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра.