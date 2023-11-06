В Италии спрогнозровали, когда разрешится конфликт на Украине

Весной 2024 года, возможно, найдется решение конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передал ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Глава ведомства уточнил, что политика должна будет «найти решение» конфликта между Россией и Украиной.

«Я убежден, что противостояние будет продолжаться всю зиму, а весной можно будет найти решение», — сказал Крозетто.

По сентябрьскому прогнозу министра обороны Италии, попытки украинского урегулирования предпримут «в ближайшие 7-8 месяцев».

В начале октября глава МО Италии заявил, что конфликт на Украине постепенно становится «гангреной».

В начале ноября Крозетто обратил внимание, что крепкий мир на Украине не может быть основан только на боевых действиях, но время для политического перемирия между конфликтующими сторонами еще не пришло. По его словам, внимание к событиям на Украине ослабло в СМИ, однако поддержка Киева со стороны Запада остается неизменной.

Ранее в Италии сообщили, когда возможен диалог России и Украины.