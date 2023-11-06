Экс-советник Кучмы заявил об обострении конфликта между Зеленским и Залужным

Конфликт, произошедший между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим войсками страны Валерием Залужным, перешел в открытую фазу. На это в эфире своего YouTube-канала обратил внимание бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, раньше неприязнь Зеленского и Залужного друг к другу была не так заметна обычным гражданам. Однако в последнее время противостояние стало публичным и начало постепенно обостряться.

«Борьба приближается к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным», — указал Соскин.

Он добавил, что сейчас власти страны пытаются каким-либо образом дискредитировать главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). В ответ военачальник может обнародовать компромат на действующего президента, не исключил эксперт.

2 ноября Валерий Залужный сообщил, что украинский конфликт зашел в тупик. Главнокомандующий ВСУ признался, что украинские войска никак не могут прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ и теперь им может помочь только изобретение, по своей значимости сравнимое с китайским порохом.

Спустя два дня Владимир Зеленский заявил, что не считает ситуацию в зоне боевых действий патовой для ВСУ. Как он сказал, в прошлом Киев оказывался и в более сложных ситуациях.

Ранее на Украине назвали главного соперника Зеленского на предстоящих президентских выборах.