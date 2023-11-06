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Байден пообещал Израилю выделение средств на борьбу с ХАМАС

Байден пообещал премьеру Израиля Нетаньяху выделение средств на борьбу с ХАМАС

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что Израиль будет получать средства для борьбы с движением ХАМАС. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Отмечается, что Байден заявил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Президент в разговоре с Нетаньяху сегодня дал четко понять, что мы продолжим обеспечивать наличие у Израиля необходимых инструментов и средств», — сказал Кирби.

Ранее стало известно, что власти США опасаются появления нового всплеска насилия при передаче десятков тысяч единиц огнестрельного оружия Израилю. По данным издания, Израиль заказал около 24 тыс. автоматических и полуавтоматических винтовок у американских производителей оружия, такой большой заказ должен получить одобрение Госдепартамента и конгресса США. Основным получателем оружия должна стать израильская полиция, однако местные власти не исключили, что часть винтовок может быть передана гражданским лицам.

В Госдепартаменте заверили в ответе на запрос The New York Times, что все американское оружие будет направлено в «подразделения, подконтрольные министерству национальной безопасности (МНБ)» Израиля, однако в октябре глава этого ведомства Итамар Бен-Гвир пообещал предоставить оружие жителям поселений на Западном берегу реки Иордан в целях недопущения повторения событий 7 октября.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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