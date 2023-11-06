Посол Украины раскритиковал перевозчиков за блокировку КПП на границе с Польшей

Решение польских перевозчиков заблокировать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной является «болезненным ударом в спину». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал украинский посол в Варшаве Василий Зварич.

Он отметил, что из-за текущей обстановки на границе под угрозой оказалась работа коридоров солидарности между Украиной и странами Европейского союза (ЕС). Данные маршруты проходят по всей территории Польши.

«Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине, которая страдает от российских атак», — указал дипломат.

Посол добавил, что Киев настоятельно призывает протестующих отказаться от блокады границ. Вместо этого, по словам Зварича, польским перевозчикам стоит выбрать другой способ выражения своего недовольства и защиты своих прав.

6 ноября радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики перекрыли доступ к автомобильным пунктам пропуска на границе с Украиной. Согласно информации СМИ, протестующий собрались возле КПП в населенных пунктах Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Ранее в Германии обвинили Польшу в попытках «задушить» экономику Украины.