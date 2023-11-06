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Глава МИД Украины спрогнозировал худшую зиму в истории страны

Кулеба рассказал о подготовке к худшей зиме за всю историю Украины

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Murad Sezer/Reuters

Предстоящая зима станет для Украины худшей за всю ее историю. На это указал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, давший интервью для немецкой газеты Die Welt.

Глава внешнеполитического ведомства признался, что при подготовке к холодам купил «десятки свечей». Более того, его отец приобрел целый грузовик дров.

«Мы готовимся к худшей зиме, чем когда-либо. Поэтому мы закроем глаза, если не получим [дальнобойные крылатые ракеты] Taurus, но получим системы противовоздушной обороны», — отметил Кулеба.

Как он сказал, в настоящее время Киев принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности электростанций на территории государства. При этом министр не исключил, что зимой Вооруженные силы РФ вновь начнут «проверять» выносливость украинской энергетической инфраструктуры.

В то же время он рассказал о надеждах властей на положительное решение Германии по поставкам ракет Taurus в зону конфликта.

6 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что не видит смысла в снабжении украинских войск дальнобойными ракетами Taurus. По его словам, передача Киеву данных снарядов не поможет изменить ситуацию на поле боя.

Ранее правительство Украины призвали заключить перемирие с Россией до наступления холодов.

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