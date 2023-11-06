В Британии назвали провалом поездку Блинкена на Ближний Восток

Поездка государственного секретаря США Энтони Блинкена на Ближний Восток оказалась провальной, так как он не смог выполнить ни одной из поставленных задач. Об этом заявил обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн.

Журналист отметил, что всего представитель Вашингтона мог иметь три цели во время своего зарубежного турне. Одной из них является введение «гуманитарной паузы» в секторе Газа, ради чего шеф американской дипломатии отправился в Израиль.

Еще до поездки Блинкен указал на необходимость временного прекращения огня в палестинском анклаве. По его словам, это нужно для передачи местным жителям как можно большего количества товаров первой необходимости.

Тем не менее израильские власти отказались от реализации данной инициативы. Как пояснили в руководстве страны, введение «гуманитарной паузы» возможно только после освобождения заложников палестинского движения ХАМАС.

Еще одной целью госсекретаря США было обсуждение путей урегулирования ближневосточного конфликта. Лидеры арабских стран посчитали это предложение преждевременным, так как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает активно наносить удары по сектору Газа.

Более того, государства региона назвали конкретное условие для начала переговоров по урегулированию кризиса. Речь идет об отказе Израиля от создания своих поселений на Западном берегу реки Иордан, подчеркнул обозреватель.

«В-третьих, миссия Блинкена заключалась в предотвращении расширения зоны боевых действий. <...> Никто из тех, с кем он встречался, и так не хочет расширения палестино-израильского конфликта. Вряд ли они станут его обострять», — добавил Уэгхорн.

Он пояснил, что с наибольшей долей вероятности повлиять на эскалацию конфликта могут Иран и ливанское движение «Хезболла». Тем не менее американский чиновник «по очевидным причинам» отказался от переговоров с их представителями.

В конце журналист пришел к выводу, что решение США продолжить помогать Израилю может негативно повлиять на положение дел в регионе. Кроме того, в текущем конфликте Вашингтон начал выглядеть бессильным.

Уэгхорн не исключил, что в будущем развивающиеся государства будут намного менее охотно сотрудничать с Западом.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал причину эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.