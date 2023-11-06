В суде Нью-Йорка проходит заседание по делу о мошенничестве Трампа

В суде Нью-Йорка проходит заседание по делу экс-президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в завышении стоимости активов для получения кредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

До начала заседания Трамп написал в своей соцсети TRUTH, что дело спровоцировано его политическим оппонентом Джо Байденом с целью вмешательства в выборы.

Прокуратура штата Нью-Йорк полагает, что экс-президент США в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 млн до 2,2 млрд долларов, что позволило ему привлечь кредиты для строительства отелей в Вашингтоне и Чикаго, а также гольф-курорта в Майами.

Иск на общую сумму 250 млн долларов был подан генпрокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс в 2022 году. Самого Трампа, а также его детей и связанных с ними компаний обвиняют в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Генпрокурор требует запрета для них подавать запросы на кредиты, а также приобретать недвижимость в Нью-Йорке сроком на пять лет.

Кроме того, летом 2023 года Трампу предъявили обвинения в попытке штурма Капитолия в январе 2021 года, нарушениях на выборах 2020 года и незаконном хранении документов. Во всех случаях политик отрицает свою вину, называя расследования политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что с Трампа сняли судебный запрет на высказывания.