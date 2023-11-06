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Грузии пообещали членство в Евросоюзе

Спецпредставитель Евросоюза Шубель: Грузия станет членом ЕС

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Zurab Tsertsvadze/AP

Спецпредставитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель заявил, что Грузия станет членом Евросоюза. Его слова приводит ТАСС.

«Евросоюз стоит рядом с Грузией, и мы не сомневаемся, что в будущем страна станет членом Европейского союза», — заявил Шубель.

Он отметил, что в настоящее время в Брюсселе идет заключительная работа над отчетом Еврокомиссии, касающегося выполнения Грузией рекомендаций ЕС. Ожидается, что отчет будет опубликован 8 ноября.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз и НАТО не требуют от Грузии введения экономических санкций против России. Если бы эти объединения стран требовали подобного от Тбилиси, по его мнению, то вместе с этим стране «должны были быть даны гарантии военной и экономической безопасности».

В конце октября глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии с оптимизмом смотрят на вопрос возможного получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее в Евросоюзе рассказали о тратах на укрепление обороноспособности Грузии.

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