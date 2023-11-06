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Суд отправил под домашний арест нардепа Рады, обвинившего Зеленского в коррупции

«Общественное»: депутата Верховной рады Дубинского отправили под домашний арест

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского отправили под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Соответствующую меру пресечения парламентарию 6 ноября избрал Печерский районный суд Киева, сообщило местное издание «Общественное».

В материале указано, что законодателя подозревают в создании схемы нелегального вывоза мужчин за рубеж. Речь идет о гражданах призывного возраста, уточнили журналисты.

«Народному депутату Дубинскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — говорится в публикации.

При этом парламентарию придется сдать на хранение властям все документы для выезда в другие страны, включая загранпаспорт. Более того, суд рекомендовал депутату воздержаться от общения с людьми, причастными к данному делу.

Согласно информации СМИ, законодатель сможет выходить из дома только в двух случаях — для получения медицинской помощи и в момент объявления воздушной тревоги. Сам парламентарий не исключил, что начало расследования является попыткой предотвратить дальнейшую критику в отношении правительства Украины.

1 ноября Дубинский в своем Telegram-канале написал, что действующий украинский президент Владимир Зеленский замешан в масштабной коррупции. По его словам, деятельность главы государства «позорит страну на весь мир», передает РИА Новости.

Ранее на Украине назвали число уголовных делопроизводств, начатых в отношении уклонистов.

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