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В Молдавии констатировали сокрушительное поражение правящей партии

Экс-президент Молдавии Додон: против правящей партии выступили 75% молдаван

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) проиграла в первом туре местных выборов, считает бывший президент Молдавии Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что в пользу руководства страны проголосовало меньше трети молдаван.

«Режим [президента Молдавии Майи] Санду-PAS потерпел сокрушительное поражение на выборах. Обладая всей властью в стране, всеми СМИ, имея поддержку послов и рекордную финансовую помощь извне, власти не удалось заручиться поддержкой граждан <…> результаты PAS свидетельствуют о том, что 75% населения выступают против них», — написал Додон.

Он добавил, что в подобных условиях 2024 год станет сложным как для Санду, так и для «Действия и солидарности». В следующем году в Молдавии должны пройти президентские и парламентские выборы.

По итогам первого тура местных выборов в Молдавии, согласно предварительным подсчетам ЦИК республики, партии «Действие и солидарность» нигде не удалось взять большинство на местном уровне, что означает необходимость диалога с оппозиционными партия при принятии тех или иных решений. Что касается мэров населенных пунктов, то по подсчетам самой PAS, ее кандидаты победили в 240 из 898 избирательных кампаний в городах и селах.

Ранее власти Молдавии пообещали следить за «прокремлевским» мэром Кишинева.

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