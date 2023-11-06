В МИД Словакии сочли невозможным военное решение конфликта на Украине

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В Словакии не считают, что решить конфликт на Украине можно военным путем. Об этом во время своего визита в Чехию заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар.

«Мы думаем, что не существует военного решения [конфликта] на Украине», — приводит слова политика РИА Новости.

Бланар уточнил, что такой точки зрения придерживается партия «Направление — социальная демократия», крупнейшая в коалиционном правительстве Словакии. Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Братислава приветствует любые мирные инициативы по Украине.

4 ноября Юрай Бланар встретился с главой МИД Чехии Яном Липавским. Стороны договорились укреплять отношения между странами, обсудили проблему с мигрантами в ЕС и высказались за укрепление границ содружества.

По словам Бланара, 24 ноября посетить Чехию планирует премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

На Украине Фицо называют «мини-версией» премьера Венгрии Виктора Орбана из-за его отказа оказывать Украине военную помощь со стороны государства.

Ранее Роберт Фицо заявил, что словацкие власти не будут мешать частным компаниям поставлять оружие Киеву.