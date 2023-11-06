Израиль обвинили в превращении юга Газы в «концентрационный лагерь»

Армия Израиля разделила сектор Газа на две части, передает Al Jazeera. По мнению обозревателя телеканала Хани Махмуда, проживающего в Хан-Юнисе, южная часть региона превращается в «концентрационный лагерь».

«Постепенно южная часть Газы превращается в большой концентрационный лагерь, где Израиль приказывает людям переезжать с севера на юг, а затем оставляет их там. Похоже, это и есть новая стратегия. Людям, все еще оказавшимся в затруднительном положении в северной части страны, также, по-видимому, очень трудно эвакуироваться», — говорится в материале.

Хан-Юнис находится на юге сектора Газа. Население города в последнее время серьезно увеличилось из-за беженцев с северной части палестинского анклава, где Израиль проводит операцию против ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Израиль дал обещание по операции в Газе.