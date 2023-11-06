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Во Франции возмутились из-за нежелания Зеленского вести переговоры с Россией

Филиппо раскритиковал Зеленского за отказ от переговоров с РФ после провала ВСУ

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Nina Liashonok/Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо возмутился из-за отказа украинского президента Владимира Зеленского участвовать в переговорах с РФ, несмотря на тяжелую ситуацию в зоне боевых действий. Решение главы зарубежного государства он прокомментировал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Филиппо отметил, что буквально «только что» Зеленский заявил о нежелании вести диалог с представителями российских властей. В связи с этим французский политик задался вопросом, какую именно игру ведет действующий лидер Украины.

«Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» — написал руководитель партии.

Он добавил, что в последнее время даже главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный начал говорить о тяжелой ситуации на линии соприкосновения. Советники Зеленского, в свою очередь, рассказывают журналистам об одержимости президента победой и его неустойчивом психологическом состоянии.

На этом фоне Филиппо призвал немедленно прекратить конфликт. Как следует из его слов, одним из способов добиться завершения боевых действий является отказ стран Запада от выделения «миллиардов евро» на помощь Украине.

В конце октября американский журнал Time опубликовал статью, в которой говорилось о желании Владимира Зеленского одержать победу над Россией любой ценой. В материале уточнялось, что даже близкие к главе государства украинские чиновники начали беспокоиться из-за его одержимости.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о зашедшем в тупик конфликте на Украине.

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