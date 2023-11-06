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Власти Словакии не препятствуют коммерческим военным поставкам на Украину

Фицо: власти Словакии не препятствуют коммерческим военным поставкам на Украину

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Правительство Словакии не будет препятствовать коммерческим поставкам оружия за рубеж, в том числе на Украину. С таким заявлением выступил на брифинге премьер республики Роберт Фицо, передал ТАСС.

«Словакия является относительно значимым поставщиком оружия Украине», — отметил он.

По словам Фицо, правительство, которое пришло к власти по итогам парламентских выборов 30 сентября, имеет «диаметрально противоположный взгляд на снабжение оружием Украины».

Он подчеркнул, что Словакия со своих армейских складов больше не будет направлять Киеву вооружение. Премьер республики отметил. что «это государственные дела». Фицо обратил внимание, что если какая-та фирма хочет производить оружие и куда-то его поставлять, то этому «никто не будет препятствовать».

Он напомнил, что Словакия, отправив на Украину сверхзвуковые истребители МиГ-29, осталась без военной авиации. Аналогично и с комплексами ПВО С-300.

В конце октября в Словакии выступили против сокращения фондов Евросоюза из-за Украины.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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