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Глава ЕП призвала ЕС отказаться от снисходительного отношения к Африке

Глава ЕП Метсола: ЕС должен отказаться от снисходительного отношения к Африке

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Global Look Press

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз должен перестать «снисходительно относиться к Африке» и начать воспринимать страны континента как равных партнеров. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны отказаться от дурных привычек к снисходительному отношению к странам Африки и наконец начать относиться к ним, как к равным партнерам. Это также относится к странам Латинской Америки», — сказала Метсола.

Также в ходе своего обращения к главам зарубежных миссий ЕС она отметила, что Евросоюзу необходимо изменить свой подход к восприятию всего мира.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с пранкерами Лексусом и Вованом (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) заявила. что рост числа мигрантов в Европе – серьезная проблема, но страны Евросоюза игнорируют попытки Италии обсудить ее. В разговоре пранкеры представлялись неназванным африканским политиком. Кроме того, она пожаловалась, что «остальных это не волнует» и «они не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила». По ее мнению, лидеры Евросоюза не высказывают заинтересованности в выделении средств для решения проблемы нелегальной миграции. А если будет принято решение о проведении военной операции в Нигере, Европу может ждать новый значительный поток беженцев.

Ранее в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке.

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