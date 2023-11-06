Израиль дал обещание по операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постарается уменьшить ущерб для мирных жителей в рамках операции против ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС. По его словам, еврейское государство пытается избежать атак по гражданским.

«Мы будем действовать не только в силу нашего права на самооборону, <…> но и таким образом, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения. Израиль делает все возможное, чтобы эвакуировать мирных жителей из опасной зоны [на севере сектора Газа], а ХАМАС делает все возможное, чтобы удержать их в опасной зоне, иногда под угрозой применения оружия», — пояснил Нетаньяху в ходе встречи со своим болгарским коллегой Николаем Денковым.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

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