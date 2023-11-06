В Польше приняли решение по кандидатуре премьер-министра

Глава кабинета польского президента Марчин Масталерек заявил, что лидер государства Анджей Дуда уже принял решение о том, кто займет место премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«После консультаций и глубоких размышлений президент Анджей Дуда уже принял решение по вопросу так называемого первого шага (внесение в сейм кандидатуры премьера — «Газета.Ru»)», — сообщил Масталерек.

По его словам, Дуда скоро объявит о своем решении, которое является окончательным.

Ранее большинство граждан Польши считают, что глава государства Анджей Дуда должен назначить на должность премьер-министра кандидата от оппозиции Дональда Туска, речь идет о 40,4% опрошенных. За кандидатуру действующего премьер-министра страны Матеуша Моравцекого проголосовали 30,2% респондентов. Около 18% опрошенных полагают, что должность премьера должен занять другой кандидат. Еще 11,5% участников исследования затруднились ответить, кто должен стать премьер-министром.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

Ранее в Польше предупредили об угрозе раскола в партии Качиньского.