США связывались с Ираном по поводу Газы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США связывались с исламской республикой, чтобы уведомить о стремлении добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В последние три дня американцы направили нам сообщение о том, что они добиваются прекращения огня», — сказал он.

По словам министра, американцы «предпринимали определенные действия», при этом на практике лишь поддерживали преступления в секторе Газа.

До этого президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что государства, которые оказывают поддержку Израилю, несут ответственность за действия еврейского государства против палестинцев.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Иран потребовал принять меры для денуклеаризации Израиля.