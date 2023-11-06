Фидан и Блинкен обсудили процесс приема Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на переговорах в Анкаре процесс приема Швеции в НАТО. Об этом сообщил ТАСС источник во внешнеполитическом ведомстве Турецкой Республики.

«В ходе встречи <…> обсуждался процесс расширения НАТО в рамках членства Швеции», — отметил источник.

По его информации, Фидан указал своему американскому коллеге на «неприемлемость бомбардировок» гражданских объектов в секторе Газа.

В октября турецкий президент подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его на рассмотрение парламента. До этого протокол ратифицировала 31 страна альянса, кроме Турции и Венгрии.

30 октября Фидан и Блинкен провели телефонный разговор, в котором также обсудили возможность вступлении Швеции в НАТО.

6 ноября стало известно, что представители США и Турции завершили переговоры по Газе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке.