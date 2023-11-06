Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай выразил протест против санкций США, введенных за поддержку России

Китай выразил протест против односторонних санкций США за поддержку России

close
100%
Aly Song/Reuters

Решительный протест в связи с введением санкций против китайских компаний, подозреваемых в поддержке российского ВПК, выразило Соединенным Штатам Америки министерство коммерции КНР. Об этом сообщает ТАСС.

В распространенном заявлении говорится, что Китай выражает недовольство случившимся и называет эти ограничения «классическим примером односторонних санкций». США обвиняются в подрыве международного порядка и торговых правил, а также в негативном влиянии на глобальные цепочки поставок. Распространение законодательства США за их границы («правило длинной руки») также было подвергнуто критике.

«Китай будет решительно защищать законные права и интересы компаний КНР», — говорится в заявлении ведомства.

2 ноября США расширили антироссийский санкционный список, включив в него 37 физических и почти 200 юридических лиц, включая банки и промышленные предприятия. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения касаются тех, кто помогает России в проведении спецоперации на Украине, и тех, кто вовлечен в обход ранее введенных санкций. В список попали три китайские и две гонконгские компании.

Ранее в Китае ответили на угрозы Байдена из-за контрабанды редких панголинов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий