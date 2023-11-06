Китай выразил протест против санкций США, введенных за поддержку России

Решительный протест в связи с введением санкций против китайских компаний, подозреваемых в поддержке российского ВПК, выразило Соединенным Штатам Америки министерство коммерции КНР. Об этом сообщает ТАСС.

В распространенном заявлении говорится, что Китай выражает недовольство случившимся и называет эти ограничения «классическим примером односторонних санкций». США обвиняются в подрыве международного порядка и торговых правил, а также в негативном влиянии на глобальные цепочки поставок. Распространение законодательства США за их границы («правило длинной руки») также было подвергнуто критике.

«Китай будет решительно защищать законные права и интересы компаний КНР», — говорится в заявлении ведомства.

2 ноября США расширили антироссийский санкционный список, включив в него 37 физических и почти 200 юридических лиц, включая банки и промышленные предприятия. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения касаются тех, кто помогает России в проведении спецоперации на Украине, и тех, кто вовлечен в обход ранее введенных санкций. В список попали три китайские и две гонконгские компании.

Ранее в Китае ответили на угрозы Байдена из-за контрабанды редких панголинов.