В Турции удивились неудачной попытке Блинкена обнять главу МИД Фидана

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Анкару попытался при приветствии обнять министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, но тот сделал шаг назад. Турецкая Daily Sabah обсуждает этот дипломатический конфуз.

Турецкая газета считает, что подобное поведение Фидана стало шоком для Блинкена.

«Блинкен попытался обнять Хакана Фидана, которому он пожал руку. Однако он испытал новый шок от движения Фидана», — пишет издание.

Отмечается, что все было написано на лице Блинкена. Видео со встречи распространило ранее внешнедипломатическое ведомство Турции.

Журналист Зафер Шахин посоветовал госсекретарю Соединенных Штатов «держать социальную дистанцию».

Переговоры Блинкена и Фидана длились около 2,5 часа. Во время встречи Блинкен заявил, что вскоре получится обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого перед зданием МИД Турции активисты провели акцию протеста из-за визита Блинкена. Председатель Союза молодежи Турции Каяхан Четин заявил, что пока существует турецкая молодежь, «империалистам не будет прохода».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.