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Госсекретарь США подвел итоги встречи в Анкаре по ситуации на Ближнем Востоке

Блинкен пообещал обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа

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Elizabeth Frantz/Reuters

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил, что вскоре получится обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Los Angeles Times.

В понедельник, 6 ноября, у американского госсекретаря прошли в Анкаре переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«В ближайшие дни вы станете свидетелями тех шагов, которые будут предприняты для доставки большого объема гуманитарной помощи в сектор Газа», — добавил Блинкен.

Итоги встречи американский политик озвучил перед тем, как покинуть турецкую столицу.

Переговоры Блинкена и Фидана длились около 2,5 часа.

До этого перед зданием МИД Турции активисты провели акцию протеста из-за визита Блинкена. Председатель Союза молодежи Турции Каяхан Четин заявил, что пока существует турецкая молодежь, «империалистам не будет прохода».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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