Госсекретарь США подвел итоги встречи в Анкаре по ситуации на Ближнем Востоке

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил, что вскоре получится обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает Los Angeles Times.
В понедельник, 6 ноября, у американского госсекретаря прошли в Анкаре переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
«В ближайшие дни вы станете свидетелями тех шагов, которые будут предприняты для доставки большого объема гуманитарной помощи в сектор Газа», — добавил Блинкен.
Итоги встречи американский политик озвучил перед тем, как покинуть турецкую столицу.
Переговоры Блинкена и Фидана длились около 2,5 часа.
До этого перед зданием МИД Турции активисты провели акцию протеста из-за визита Блинкена. Председатель Союза молодежи Турции Каяхан Четин заявил, что пока существует турецкая молодежь, «империалистам не будет прохода».
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.