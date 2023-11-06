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Премьер Иордании назвал «красной линией» выселение палестинцев из Газы

Премьер Иордании: страна будет считать выселение жителей Газы объявлением войны

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Hatem Ali/AP

Правительство Иордании намерено рассматривать любые попытки выселить палестинский народ с территории сектора Газа или с Западного Берега как объявление войны. Такое заявление сделал премьер-министр королевства Бишар аль-Хасауне, передает РИА Новости.

Он отметил, что желание принудительно переместить людей из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан является «красной линией». То же касается и намеренного создания условий для выселения палестинцев с указанных территорий.

«Иордания будет рассматривать их в качестве объявления войны», — подчеркнул председатель кабинета министров.

6 ноября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приняла участие в заседании послов стран региона, которое состоялось в Брюсселе. В ходе мероприятия она исключила возможность принудительного перемещения палестинцев за пределы сектора Газа.

Кроме того, фон дер Ляйен указала на неприемлемость длительного присутствия бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинском анклаве. Свои слова она объяснила тем, что сектор Газа представляет собой составную часть будущего палестинского государства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал идею о переселении палестинцев из сектора Газа.

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