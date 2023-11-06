В Болгарии снова захотели вынести правительству вотум недоверия

Оппозиция в болгарском парламенте решила снова поднять вопрос о вынесении правительству страны вотума недоверия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу партии «Возрождение» Костадина Костадинова.

Отмечается, что подписи для вотума недоверия уже были собраны социалистами, однако «Возрождение» попросило не регистрировать их до завершения муниципальных выборов, которые на днях закончились.

«Следующая тема на повестке дня — отставка правительства. В среду [8 ноября] мы вынесем на обсуждение вопрос о вотуме недоверия из-за его политики в области обороны», — заявил Костадинов.

Он также пригласил главу партии ГЕРБ присоединиться к голосам за отставку правительства, несмотря на то, что ГЕРБ входит в правящую коалицию. По словам Костадинова, он увидел, что Борисов остался недоволен результатами выборов, и предложил политику «наказать» партнеров по коалиции — «Демократическую Болгарию» и партию «Продолжаем перемены».

Чтобы правительство ушло в отставку, нужны голоса 121 депутата из 240. Коалиционное правительство располагает 132 мандатами.

Вынести вотум недоверия правительству оппозиционеры уже пытались в октябре, но не сумели набрать нужного количества голосов.

Ранее в Болгарии лишили аккредитации российского журналиста Александра Гацака, после чего тот покинул страну.