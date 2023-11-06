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В Саудовской Аравии пройдет исламский саммит по Газе

В Эр-Рияде 12 ноября проведут исламский саммит с обсуждением ситуации в Газе

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Wikimedia Commons

Внеочередной саммит с обсуждением ситуации в секторе Газа проведет в Саудовской Аравии Организация исламского сотрудничества (ОИС). Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

«Организация исламского сотрудничества проведет внеочередной исламский саммит по приглашению Королевства Саудовской Аравии в качестве председателя... в воскресенье, 28 Рабиуль Тани 1445, что соответствует 12 ноября 2023 года, в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, с целью обсуждения жестокой израильской агрессии против палестинского народа», — сказано в сообщении ОИС.

Перед этим 10-11 ноября в Эр-Рияде состоятся афро-арабский и межарабский саммиты.

Переговоры по Газе сегодня провели представители Турции и США. Встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена продолжалась 2,5 часа, никаких заявлений по ее завершении не последовало.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в подстрекательстве стран Ближнего Востока к большой войне.

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