Глава ЕК анонсировала увеличение гумпомощи Газе на €25 млн

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит еще €25 млн на гуманитарную помощь для палестинцев, которые страдают из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

Таким образом, общая сумма составит €100 млн. Об этом глава ЕК сообщила на конференции европейских послов в Брюсселе.

27 октября фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз выделит дополнительные €50 млн гуманитарной помощи населению Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.