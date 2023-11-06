В Германии объяснили, почему не передают ракеты Taurus Киеву

Власти Германии все еще не приняли решение о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает «Укринформ». По его словам, вряд ли подобные вооружения могут повлиять на ситуацию на поле боя.

«Не думаю, что ракеты изменят правила игры», — отметил Писториус на конференции NATO Talk в Берлине.

Он добавил, что поставки вооружений Киеву идут при учете интересов Германии. Писториус подчеркнул, что пока не может сообщить о каких-то новых поставках.

«ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus — 500 км, это совсем другая система», — заключил министр обороны Германии.

Власти Украины требуют у Германии дальнобойных ракет с весны 2023 года. Берлин же пока от передачи вооружений отказывается. Изначально власти ФРГ увязывали этот вопрос с передачей Киеву американский ATACMS. При этом свыше 50% немцев, согласно летнему опросу телеканала ARD, выступают против поставок на Украину ракет Taurus.

Ранее в проекте бюджета Германии не нашли военную помощь для Украины.