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В Евросоюзе подготовят ответы на обвинения в двойных стандартах

Боррель поручил послам ЕС ответить на претензии в двойных стандартах

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель поручил руководителям дипломатических представительств ЕС продолжать активно бороться с неправомерными обвинениями касательно политики двойных стандартов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Борреля, речь, в первую очередь, о ближневосточном и украинском кризисах.

«Вы все должны с этим бороться, все наши представительства несут ответственность за противодействие этим нарративам, которое должно быть адаптировано для наших местных собеседников», — добавил он.

В понедельник, 6 ноября, Боррель выступил в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств Евросоюза.

«Значительное число стран видят в Украине не глобальную, а региональную проблему, которая затрагивает Европу и США, то есть Западный мир», — заметил глава организации.

Также Боррель предостерег европейских дипломатов от противопоставления стран Запада остальному миру.

До этого глава Евродипломатии заявил, что ЕС не признает независимость Тайваня.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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