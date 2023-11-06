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Представители США и Турции завершили переговоры по Газе

TRT Haber: переговоры Блинкена и Фидана по Газе завершились

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Jonathan Ernst/Reuters

В Анкаре подошли к концу переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена, главной темой которых была ситуация в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Частные и межделегационные переговоры двух министров, начавшиеся в 10:38, длились примерно 2,5 часа. Никаких заявлений по итогам встречи сделано не было», — пишут журналисты.

После встречи Блинкен покинул здание министерства иностранных дел. Ожидается, что после Анкары госсекретарь посетит Японию, Южную Корею и Индию.

30 октября Фидан и Блинкен провели телефонный разговор, в котором также обсудили палестино-израильский конфликт, возможности освобождения заложников и условия поставок гуманитарной помощи. Кроме того, представители США и Турции поговорили о возможном вступлении Швеции в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке.

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