Представители США и Турции завершили переговоры по Газе

В Анкаре подошли к концу переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена, главной темой которых была ситуация в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

«Частные и межделегационные переговоры двух министров, начавшиеся в 10:38, длились примерно 2,5 часа. Никаких заявлений по итогам встречи сделано не было», — пишут журналисты.

После встречи Блинкен покинул здание министерства иностранных дел. Ожидается, что после Анкары госсекретарь посетит Японию, Южную Корею и Индию.

30 октября Фидан и Блинкен провели телефонный разговор, в котором также обсудили палестино-израильский конфликт, возможности освобождения заложников и условия поставок гуманитарной помощи. Кроме того, представители США и Турции поговорили о возможном вступлении Швеции в НАТО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Блинкена за подход к конфликту на Ближнем Востоке.