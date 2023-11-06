В МИД России назвали возможным «надрыв» НАТО

Североатлантический альянс в будущем может «надорваться», продолжая распространять свои «щупальца» по всей планете, считает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского министра, уже не та ситуация, когда альянс мог «навязывать свою гегемонию».

«Печально, но я думаю, что они надорвутся: нельзя вот так нагло и настырно всем навязывать свою гегемонию, уже времена не те», — подчеркнул Лавров.

Также глава дипведомства добавил, что НАТО как организация в текущей ситуации — «пережиток прошлого».

НАТО и после прекращения существования СССР продвигало курс на втягивание в альянс новых стран на фоне растущей напряженности между Россией и странами Запада, отметил Лавров.

До этого Лавров сообщал, что РФ фиксирует попытки продвигать интересы НАТО в Закавказье через Армению. По мнению министра, нагнетание антироссийских настроений в большей степени осуществляется искусственно.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.