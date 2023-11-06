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Боррель объяснил, почему эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена

Боррель: эпоха интеллектуального превосходства Запада завершена

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что эпоха «интеллектуального превосходства Запада» завершена. Его слова приводит РИА Новости.

Боррель отметил, что «текущий палестино-израильский конфликт усиливает обвинения в двойных стандартах».

По его словам, несмотря на то, что «многие страны осудили» действия России на Украине, «многие также не поддержали санкции» ЕС.

Глава евродипломатии заявил, что это стало результатом завершения эпохи «интеллектуального превосходства Запада».

6 ноября Боррель выступил с программной речью на конференции послов стран ЕС и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины. После длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке Боррель отметил, что не стоит забывать об Украине. Он призвал послов стран – членов ЕС бороться с ведением действий Евросоюза на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

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