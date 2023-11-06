Лавров заявил, что Россия научилась сохранять суверенитет при санкциях

Россия, годами находясь под санкциями Запада, научилась вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет, не подвергая при этом угрозе безопасность страны, перспективы социально-экономического развития или благосостояние граждан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне общества «Знание».

По его словам, такая способность была приобретена за последние 10 лет — с тех пор, как западные страны начали активно применять в отношении Российской Федерации беспрецедентные санкции.

Дипломат добавил, что Россия больше не может полагаться на страны, которые «в любой момент могут обмануть».

Все, что сейчас можно наблюдать в работе российского правительства, в решениях президента Владимира Путина, свидетельствует о том, что страна неуклонно движется в этом направлении, отметил Лавров.

Вместе с тем, глава российского МИД добавил, что Россия оставляет дверь открытой для тех стран, которые «проявляют свою надежность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.