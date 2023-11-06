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Медведчук оценил ситуацию на Украине и ожидания Евросоюза

Медведчук заявил, что ситуация на Украине пошла не по плану ЕС

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РИА «Новости»

Украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет вразрез с ожиданиями руководства Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью Медведчука.

По его словам, в ЕС не ждали, что объединение осталось «совершенно беззащитным» в связи с проводимой в отношении Киева политики.

«Заявление премьер-министра Виктора Орбана Венгрии относительно создания в ЕС «плана Б» по Украине примечательно во многих аспектах. Во-первых, оно обнажает факт, что никакого «плана Б» у ЕС и в помине нет», — добавил Медведчук.

По его версии, европейские чиновники оставили свой Евросоюз беззащитным в случае непредвиденного сценария.

Также Медведчук допустил, что Вашингтон «просто не разрешил» европейским чиновникам оценивать ситуацию как-то иначе.

«И что в таком случае делать нынешним руководителям ЕС? Признать, что защищали чужие интересы и легли под ВПК чужой страны?» — отметил он.

До этого Медведчук заявил о демографической катастрофе на Украине из-за действий украинского главы Владимира Зеленского.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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