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В Турции активисты вышли к зданию МИД с флагами Палестины из-за визита госсекретаря США

Перед зданием МИД Турции активисты провели акцию протеста из-за визита Блинкена

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Global Look Press

Турецкие активисты провели акцию протеста перед зданием МИД Турции в Анкаре из-за визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен, приехавший в Турцию для встречи с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, был встречен протестом со стороны Турецкого союза молодежи (TGB). Они приветствовали Блинкена палестинскими флагами и лозунгом: «Блинкен, убирайся из Турции», пишет газета.

Председатель Союза молодежи Турции Каяхан Четин заявил, что пока существует турецкая молодежь, «империалистам не будет прохода».

После обращения Четины к членам союза в ситуацию вмешался местный ОМОН. Между активистам и спецназом произошло столкновение. При этом молодые люди продолжили марш с палестинскими и турецкими флагами в руках, отмечает издание.

6 ноября сообщалось, что представители США и Турции начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.

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