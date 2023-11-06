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В Британии рассказали, что Зеленский поменял тон в общении с Западом

The Spectator: Зеленский изменил тон в общении с Западом

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поменял свой тон общения с западными странами в вопросах поставки вооружений для Киева. Об этом пишет The Spectator.

«Если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок», — говорится в статье.

Отмечается, что так Зеленский хочет сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с Россией.

По мнению автора статьи, российская стратегия состоит в том, что Запад постепенно устанет от поддержки Киева и затягивания конфликта.

До этого колумнист газеты The Washington Post Джейсон Уиллик написал о том, что окно возможностей для Киева по урегулированию конфликта с Россией переговорами с благоприятным для себя исходом закрылось. По его словам, войска Украины измотаны и истощены, запасы вооружений на исходе, а Запад поляризуется в вопросе дальнейшей поддержки Киева.

Ранее Зеленский ответил, давят ли на него с целью проведения переговоров с Россией.

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