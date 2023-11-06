России предрекли светлое экологическое будущее

Россия имеет уникальные природные ресурсы и может справиться с климатическими вызовами, считает российский вице-премьер Виктория Абрамченко, передает ТАСС. По ее словам, страну ждет хорошее будущее в экологическом плане.

«Оно [экологическое будущее] в Российской Федерации будет светлым. У нас для этого есть все необходимое. Наша страна занимает первое место в мире по площади, у нас есть уникальные природные комплексы, и самое важное — у нас есть неравнодушные люди, готовые работать в природоохранной вертикали. В этой вертикали на сегодня работают 80 тыс. человек <...> благодаря труду этих людей мы справимся со всеми вызовами», — отметила Абрамченко на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Она добавила, что Россия будет развиваться без вреда для окружающей среды. Абрамченко подчеркнула, что соответствующий курс обозначен во всех стратегических документах государства.

«[Россия] занимает второе место по запасам пресной воды. Мы понимаем свою ответственность за сохранение этого уникального наследия», — заключила вице-премьер РФ.

Ранее в ООН объявили о наступлении в мире эры «глобального кипения».