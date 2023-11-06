Глава МИД Украины отправился в ЮАР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 ноября посетит с официальным визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР), где обсудит увеличение объемов торговли между странами, продовольственную безопасность в Африке, а также «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Это будет первый визит главы МИД Украины в ЮАР с 1998 года. Как уточнили в ведомстве, в Претории Кулеба проведет переговоры с министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Помимо прочего, министр иностранных дел Украины выступил перед студентами и преподавателями Университета Претории.

В начале ноября Кулеба в эфире немецкого телеканала ZDF заявлял, что Киев не проводит тайных переговоров с Москвой и не видит в этом никакого смысла. По мнению дипломата, если Российская Федерация не готова выполнить условия республики, включая «формулу мира» Зеленского, то и «нет смысла разговаривать».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.