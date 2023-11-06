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В МИД РФ назвали беспрецедентными нападки на россиян за границей

Лавров: нападки на организации россиян за рубежом беспрецедентны

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Илья Питалев/РИА Новости

Нападки на россиян со стороны США и других западных стран достигли небывалых масштабов. Об этом в своем выступлении на марафоне «Знание» в рамках международной выставки «Россия» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Отмечу, что соотечественники наши, подавляющее большинство из них — они работают в по-настоящему фронтовых условиях. Нападки на организации наших соотечественников в США, Канаде, западноевропейских странах беспрецедентны», — приводит ТАСС слова главы МИД.

До этого в Госдуме предлагали создать институт уполномоченного по делам соотечественников. Такой омбудсмен должен будет следить за исполнением обязательств государства о признании и соблюдении прав россиян за рубежом.

О нелегкой жизни россиян за границей рассказывал патриарх Кирилл. По его словам, эмигрировавшие из РФ люди часто не могут найти себе место после переезда и обращаются в церковь за поддержкой.

По словам священнослужителя, в большинстве случаев эмигранты все-таки возвращаются на Родину, но некоторые решают остаться и в результате опускаются на низкий уровень социальной жизни.

Ранее в МИД оценили вероятность выдачи внутренних паспортов РФ за рубежом.

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