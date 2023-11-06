Евросоюз ждет от Китая взаимодействия для решения украинского конфликта

Евросоюз ожидает от Китая взаимодействия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления с программной речью на конференции послов стран объединения, передает ТАСС.

В ходе своей речи он призвал не забывать об Украине. Он отметил, что конфликты РФ и Украины, а также Израиля и ХАМАС «совершенно разные», но кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику ЕС по Украине.

Боррель также призвал послов стран — членов ЕС «бороться, не покладая рук, по всему миру».

В октябре Жозеп Боррель заявил, что Украина пропала из повестки СМИ, но не из реальности. В МИД ЕС был обсужден вопрос гарантий в сфере безопасности для украинской стороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, подчеркнул он.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.