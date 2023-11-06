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Евросоюз ждет от Китая взаимодействия для решения украинского конфликта

Боррель: ЕС ожидает от Китая взаимодействия для решения конфликта на Украине

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Shutterstock

Евросоюз ожидает от Китая взаимодействия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления с программной речью на конференции послов стран объединения, передает ТАСС.

В ходе своей речи он призвал не забывать об Украине. Он отметил, что конфликты РФ и Украины, а также Израиля и ХАМАС «совершенно разные», но кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику ЕС по Украине.

Боррель также призвал послов стран — членов ЕС «бороться, не покладая рук, по всему миру».

В октябре Жозеп Боррель заявил, что Украина пропала из повестки СМИ, но не из реальности. В МИД ЕС был обсужден вопрос гарантий в сфере безопасности для украинской стороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, подчеркнул он.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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