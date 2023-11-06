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Рахмон назвал взрывоопасной и крайне сложной ситуацию в мире

Президент Таджикистана Рахмон: ситуация в мире крайне сложная и взрывоопасная

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан государства почитать основной закон на фоне ситуации в мире, сообщается на сайте главы республики. В поздравлении по случаю Дня конституции страны он отметил, что она является гарантом счастья для нации и одной из ее святынь.

«Принимая во внимание крайне сложную и взрывоопасную ситуацию в мире, когда день ото дня расширяются масштабы новых глобальных угроз, уязвимость независимости и свободы, стабильности и спокойствия в различных странах мира, каждому жителю страны необходимо, почитая конституцию», — отметил Рахмон.

Он добавил, что следование нормам конституции и законодательства республики, обеспечивает мир и спокойствие в Таджикистане. Рахмон подчеркнул, что страна проводит миролюбивую политику и уважает суверенитет других стран.

«Конституция, как гарант счастья нации, является одной из национальных святынь, мы обязаны призывать своих детей, то есть молодое поколение, за которым будущее, с детства к ее изучению и почитанию», — заключил президент Таджикистана.

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