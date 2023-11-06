В ЕС заявили, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с программной речью на конференции послов стран ЕС и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины. Об этом сообщает ТАСС.

После длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке Боррель отметил, что не стоит забывать об Украине.

«Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине», — подчеркнул глава евродипломатии.

Он призвал послов стран-членов ЕС бороться с ведением действий Евросоюза на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал «двойные стандарты» Евросоюза по Украине и Палестине.

Фидан высказал свое мнение в ходе закрытого заседания в Берлине «Расширение и реформа ЕС», устроенного министерством иностранных дел Германии.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.