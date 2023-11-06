Путин 9 ноября посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин 9 ноября прилетит в Казахстан с визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в сообщении.

В рамках визита российского президента планируется проведение переговоров лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Путин и Токаев в режиме видеоконференцсвязи также примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

Накануне сообщалось, что на этой неделе Путин, кроме поездки в Казахстан, намерен провести ряд рабочих совещаний, в их числе обсуждение актуальных вопросов с членами правительства РФ, членами Совбеза.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.