Боррель назвал количество антисемитских акций в Евросоюзе с 7 октября

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что более 1 тыс. антисемитских актов зафиксированы в одной только Франции с 7 октября. Его слова приводит ТАСС.

В ходе выступления на конференции послов стран Евросоюза дипломат подчеркнул, что необходимо избегать перемещения ближневосточного конфликта в Европу.

«С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться», — заявил Боррель.

1 ноября Боррель осудил удар Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он заявил, что потрясен количеством потерь среди гражданского населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.