В ЕС оценили влияние дипломатии на конфликт на Ближнем Востоке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что произошедшая трагедия на Ближнем Востоке оказалась моральным провалом дипломатии стран Запада. Об этом сообщило издание CGTN Français на странице в социальной сети X (экс-Twitter).

По словам Борреля, обострение конфликта между Израилем и ХАМАС можно объяснить недостатком усилий по достижению мира.

Также глава евродипломатии подчеркнул, что военная стратегия Израиля должна уважать международное гуманитарное право.

До этого Боррель возмутился ударом Израиля по лагерю беженцев в Джабалии. Он подчеркнул, что «законы войны и гуманности» должны применяться всегда

Также дипломат пояснял, что Европейский Союз поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».