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В ЕС оценили влияние дипломатии на конфликт на Ближнем Востоке

Боррель назвал провалом дипломатии Запада ситуацию на Ближнем Востоке

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Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что произошедшая трагедия на Ближнем Востоке оказалась моральным провалом дипломатии стран Запада. Об этом сообщило издание CGTN Français на странице в социальной сети X (экс-Twitter).

По словам Борреля, обострение конфликта между Израилем и ХАМАС можно объяснить недостатком усилий по достижению мира.

Также глава евродипломатии подчеркнул, что военная стратегия Израиля должна уважать международное гуманитарное право.

До этого Боррель возмутился ударом Израиля по лагерю беженцев в Джабалии. Он подчеркнул, что «законы войны и гуманности» должны применяться всегда

Также дипломат пояснял, что Европейский Союз поддержал генсека ООН Антониу Гутерриша в его конфликте с Израилем.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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