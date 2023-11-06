Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине предрекли странам Европы рост цен и новые волны мигрантов

Глава минфина Украины Марченко: ЕС ждут рост цен и новые волны миграции

close
100%
Markus Schreiber/AP

Страны Европы могут столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине. Такое мнение высказал глава министерства финансов страны Cергей Марченко в интервью Politico.

По его словам, экономический кризис на Украине будет иметь последствия для «всей Европы» из-за миграции и значительного роста цен, в частности на некоторые продукты питания, нефть и газ.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вынуждены сократить объемы пакетов военной помощи Украине, поскольку запасы Пентагона невелики и их необходимо растянуть на период, пока в конгрессе идут споры по поводу будущей финансовой помощи. На начало ноября у американского минобороны оставалось около $5,5 млрд на поставки Киеву вооружений. Белый дом призвал конгрессменов как можно скорее выделить еще $60 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий