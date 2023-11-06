На Украине предрекли странам Европы рост цен и новые волны мигрантов

Страны Европы могут столкнуться с ростом цен и новыми миграционными потоками в случае экономического кризиса на Украине. Такое мнение высказал глава министерства финансов страны Cергей Марченко в интервью Politico.

По его словам, экономический кризис на Украине будет иметь последствия для «всей Европы» из-за миграции и значительного роста цен, в частности на некоторые продукты питания, нефть и газ.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США вынуждены сократить объемы пакетов военной помощи Украине, поскольку запасы Пентагона невелики и их необходимо растянуть на период, пока в конгрессе идут споры по поводу будущей финансовой помощи. На начало ноября у американского минобороны оставалось около $5,5 млрд на поставки Киеву вооружений. Белый дом призвал конгрессменов как можно скорее выделить еще $60 млрд. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.