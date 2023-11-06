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Представители США и Турции начали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке

TRT Haber: главы дипломатий Турции и США начали переговоры по Газе

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Murad Sezer/Reuters

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан начал проводить встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, центральной темой переговоров стала обстановка в Газе. Об этом сообщил канал TRT Haber.

После обсуждения у министров тет-а-тет будет встреча в расширенном составе с участием делегаций Турции и США.

Блинкен приехал в турецкую столицу ночью 6 ноября.

Прием в Анкаре Блинкена обсудили в социальных сетях жители Турции. Некоторые посчитали, что американский политик «получил то, что заслуживает». В комментариях акцентировали внимание, что посол США в Анкаре Джеффри Флейк встретил своего министра с рукой в кармане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого подвергал критике Блинкена за его субъективный подход к конфликту на Ближнем Востоке.

До этого Израиль отказал Вашингтону в приостановке боевых действий. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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